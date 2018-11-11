Порошенко доручив МЗС підняти питання невизнання "виборів" на окупованій частині Донбасу в рамках ЄС, ООН і G7
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС підняти питання незаконності так званих “виборів” на Донбасі в рамках Європейського союзу, ряду міжнародних організацій, а також отримати відповідну реакцію США і країн “Великої сімки”. Про це повідомила в суботу прес-служба глави української держави, інформує УНН.
“Звичайно, що внаслідок проведених консультацій ми абсолютно впевнені, що ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства. Вони проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені”, — цитує українського лідера прес-служба.
Порошенко додав, що “надав доручення, щоб українська дипломатія діяла” — підняла питання незаконності “виборів” у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ, в Радбезі ООН, Раді міністрів ЄС із закордонних справ і на найближчому засіданні Комітету міністрів Ради Європи. “Хочу наголосити, що найближчими годинами ми чекаємо і засідання країн Великої сімки, і реакції наших партнерів по Європейському Союзу, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу”, — зазначив він.
Як раніше іфнормував УНН, у неділю, 11 листопада, на окупованій частині Донбасу відбудуться так звані “вибори” глав і депутатів “народних рад”. Рішення про проведення “виборів” було прийнято через тиждень після загибелі в результаті вибуху ватажка “ДНР” Олександра Захарченко. Київ заявив, що вибори у псевдореспубліках порушують законодавство України та йдуть врозріз із мінськими угодами.
Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.