Порошенко поручил МИД поднять вопрос непризнания "выборов" на оккупированной части Донбасса в рамках ЕС, ООН и G7
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД поднять вопрос незаконности так называемых “выборов” на Донбассе в рамках Европейского союза, ряда международных организаций, а также получить ответную реакцию США и стран “Большой семерки”. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.
“Конечно, результате проведенных консультаций мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не попадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Безопасность не была создана”, — цитирует украинского лидера пресс-служба.
Порошенко добавил, что “дал поручение, чтобы украинская дипломатия действовала” — подняла вопрос незаконности “выборов” в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ, в Совбезе ООН, Совете министров ЕС по иностранным делам и на ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы. “Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира”, — отметил он.
Как ранее ифнормував УНН, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированной части Донбасса состоятся так называемые “выборы” глав и депутатов “народных советов”. Решение о проведении “выборов” было принято через неделю после гибели в результате взрыва главаря “ДНР” Александра Захарченко. Киев заявил, что выборы в псевдореспубликах нарушают законодательство Украины и идут вразрез с минскими соглашениями.
Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.