Порошенко закликав українців на окупованому Донбасі не брати участь у фейкових виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав українців, які зараз вимушені проживати на окупованих територіях не віддавати свій голос, не брати участь у фейкових виборах. Відповідне відеозвернення він розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Звертаюся до тих українців, які зараз вимушені проживати на окупованих територіях - не віддавайте свій голос, не беріть участь у фейкових виборах", - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНН, “вибори”, заплановані окупантами у непідконтрольних уряду районах на 11 листопада 2018 року, Євросоюз вважає незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх.
Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.