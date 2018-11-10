Порошенко призвал украинцев на оккупированном Донбассе не участвовать в фейковых выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях не отдавать свой голос, не участвовать в фейковых выборах. Соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, "выборы", запланированные оккупантами в неподконтрольных правительству районах на 11 ноября 2018, Евросоюз считает незаконными и нелегитимными и не будет признавать их.
Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборов 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.