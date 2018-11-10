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Клімкін пообіцяв Росії покарання за “вибори” в ОРДЛО

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що за проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, запланованих бойовиками на 11 листопада, обов’язково послідує міжнародна реакція у вигляді санкцій. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Росія хоче організувати фейкові вибори на території окупованого Донбасу. Там вже є російська окупаційна адміністрація. Тому це — не циркова російська вистава, це — злочин”, — сказав міністр.

За його словами, Росія чинить злочин проти тих, хто страждає на окупованій території, проти Україні і міжнародного права.

“За злочини обов’язково буде покарання, звичайно у вигляді санкцій, і звичайно у вигляді того, що будь-яка цивілізована людина не буде цей злочин сприймати”, — заявив Клімкін.

У соцмережі під відео він також наголосив, що разом з партнерами Україна вже працює над цим.

"Росія не хотіла миру в 2014 році, не хоче цього і зараз. Тому я закликаю всіх тих, хто страждає на окупованих територіях, не тільки як міністр закордонних справ, просто людський заклик: не віддавайте свій голос на цих фейкових виборах, не беріть в них участь, не дайте РФ легітимізувати вибори, не дайте Росії легітимізувати окупацію Донбасу“, — наголосив дипломат.

Як повідомляв УНН, “вибори”, заплановані окупантами у непідконтрольних уряду районах на 11 листопада 2018 року, Євросоюз вважає незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх.

Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

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