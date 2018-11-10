Клімкін пообіцяв Росії покарання за “вибори” в ОРДЛО

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пообіцяв, що за проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, запланованих бойовиками на 11 листопада, обов’язково послідує міжнародна реакція у вигляді санкцій. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.