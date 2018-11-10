В ЄС зробили сильну заяву напередодні “виборів” в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Так звані “вибори”, заплановані окупантами у непідконтрольних уряду районах на 11 листопада 2018 року, Євросоюз вважає незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені всього ЄС, передає УНН з посиланням на документ.
“Нагадуючи про нашу заяву від 5 листопада 2014 року, ЄС вважає, що „вибори“, заплановані на 11 листопада 2018 року на непідконтрольних уряду територіях так званих „Луганської Народної Республіки“ та „Донецької Народної Республіки“, незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх. ЄС засуджує ці „вибори“, оскільки вони суперечать міжнародному праву, підривають зобов’язання, взяті за мінськими угодами та порушують суверенітет та право України”, — підкреслила Могеріні в своїй заяві.
За її словами, мінські угоди передбачають виключно проведення місцевих виборів в рамках українського законодавства та у рамках стандартів та спостережень ОБСЄ. Ці причини, підкреслила вона, роблять ці так звані “вибори” недійсними.
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“Ми очікуємо, що Російська Федерація повною мірою використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує. Положення мінських угод повинні повністю і без зволікань впроваджуватись, починаючи з всебічного припинення вогню та виведення важкої зброї, з тим щоб створити необхідні умови для політичних перетворень шляхом місцевих виборів, які вони передбачають”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Раніше в США закликали жителів Донбасу бойкотувати “вибори” в ОРДЛО.
У ГПУ заявили, що санкція інкримінованої статті організаторам так званих виборів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.