В ЄС зробили сильну заяву напередодні “виборів” в ОРДЛО

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Так звані “вибори”, заплановані окупантами у непідконтрольних уряду районах на 11 листопада 2018 року, Євросоюз вважає незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені всього ЄС, передає УНН з посиланням на документ.