Організаторам “виборів” в ОРДЛО загрожує довічне ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях розпочали кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілість і недоторканність України стосовно організаторів так званих виборів в ОРДЛО, запланованих на 11 листопада. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України, передає УНН.
За даними прес-служби, кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
“Установлено, що на тимчасово окупованій території особами, причетними до незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”, контрольованими Російською Федерацією, здійснюються протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме — проводяться заходи з організації та проведення 11.11.2018 так званих “выборов главы ДНР и депутатов народного совета ДНР”, — зазначили у відомстві.
При цьому у ГПУ зазначили, що санкція інкримінованої статті організаторам так званих виборів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
За даними Служби безпеки України, російські куратори виділили на проведення псевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 100 млн рублів (близько 41,6 млн грн).
Раніше в США закликали жителів Донбасу бойкотувати “вибори” в ОРДЛО.
На фейкових виборах, які окупанти мають намір провести 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 відсотків місцевого населення.