Організаторам “виборів” в ОРДЛО загрожує довічне ув’язнення

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях розпочали кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілість і недоторканність України стосовно організаторів так званих виборів в ОРДЛО, запланованих на 11 листопада. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України, передає УНН.