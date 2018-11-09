У СБУ розповіли, що загрожує організаторам "виборів" в ОРДЛО

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.