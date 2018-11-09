У СБУ розповіли, що загрожує організаторам "виборів" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"За фактом проведення так званих виборів на окупованих територіях СБУ буде відкрито кримінальні провадження... Станом на сьогодні нами вже встановлено 6538 членів "виборчих дільничих комісій" з номерами паспортів, ідентифікаційних кодів, адресами", - сказав Грицак.
Він зазначив, що дії цих осіб, якщо вони не відмовляться від участі у виборах, підпадають під статті 109, 111, 358-3 ККУ.
При цьому Грицак зазначив, що СБУ сьогодні оприлюднить прізвища осіб, які співпрацюють з організаторами проведення "виборів". Крім того, він наголосив, що всі дані щодо цих діячів вже передані співробітникам на контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування.
Також Грицак повідомив, що певний час тому російські куратори провели закриту нараду із керівниками районів, де натякнули, що у разі незадоволення виборами "зачистки ніхто не відміняв".
Водночас голова СБУ наголосив, що під час "виборів" "ніяких атакувальних дій з боку українських військ не буде", але зауважив, що провокації з боку бойовиків не виключає.
Нагадємо, за даними Служби безпеки України, російські куратори виділили на проведення псевдовиборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 100 млн рублів (близько 41,6 млн грн).