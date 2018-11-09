В СБУ рассказали, что грозит организаторам "выборов" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборов 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"По факту проведения так называемых выборов на оккупированных территориях СБУ будут открыты уголовные производства... На сегодня нами уже установлено 6538 членов "избирательных участковых комиссий" с номерами паспортов, идентификационных кодов, адресами", - сказал Грицак.
Он отметил, что действия этих лиц, если они не откажутся от участия в выборах, подпадают под статьи 109, 111, 358-3 УК.
При этом Грицак отметил, что СБУ сегодня обнародует фамилии лиц, которые сотрудничают с организаторами проведения "выборов". Кроме того, он подчеркнул, что все данные по этим деятелям уже переданы сотрудникам на контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.
Также Грицак сообщил, что некоторое время назад российские кураторы провели закрытое совещание с руководителями районов, где намекнули, что в случае неудовлетворения выборами "зачистки никто не отменял".
В то же время глава СБУ отметил, что во время "выборов" "никаких атакующих действий со стороны украинских войск не будет", но отметил, что провокации со стороны боевиков не исключает.
Напоминаем, по данным Службы безопасности Украины, российские кураторы выделили на проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 100 млн рублей (около 41,6 млн грн).