У СБУ назвали виділену РФ суму на фейкові вибори в ОРДЛО

"На вибори перераховано 100 мільонів рублів. Пропонували 50, але випросили 100", - сказав Грицак.

При цьому він зазначив, що відповідно до завдань, які поставлені окупаційній владі з боку кремлівських кураторів, "результати виборів" будуть оголошені вже у день "голосування".

"Результати виборів планують оголосити 11 листопада вже після обіду. Спочатку хотіли після 12-ї години, але перенесли на після 16-ї", - сказав голова СБУ.

Також він повідомив, що відповідно до даних СБУ, лише у "ДНР" "очікують близько 40 спостерігачів з 25 країн". Але, як наголосив Грицак, левова частина так званих "спостерігачів" призначена із числа найманців НЗФ.

Водночас Грицак зауважив, що певна частина членів НЗФ вже достроково "проголосувала". У тому числі – "голосували" бойовики з числа російських найманців.

"За задумами Кремля, "легітимно обрані" лідери псевдореспублік необхідні для примусу української влади сісти з ними за стіл переговорів для вирішення подальшої долі цього регіону", - сказав Грицак.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Грицак закликає жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей ігнорувати так звані "вибори", які заплановані на 11 листопада.

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Нагадаємо, за словами представниці України в одній з підгруп на мінських переговорах щодо Донбасу Ірини Геращенко, Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів" в ОРДЛО, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори категорично суперечать духу і букві мінських угод.

Як повідомляв УНН, раніше у США закликали жителів Донбасу бойкотувати "вибори" в ОРДЛО.

У ЄС заявили, що "вибори" в ОРДЛО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу мінських угод.