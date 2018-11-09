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Голова СБУ закликав жителів в ОРДЛО ігнорувати "вибори" 11 листопада

Голова СБУ закликав жителів в ОРДЛО ігнорувати "вибори" 11 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак закликає жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей ігнорувати так звані "вибори", які заплановані на 11 листопада. Про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"Так звані голови "ДНР/ЛНР" вже призначені у Москві. І це - Пушилін і Пасічник… Хочу звернутися до жителів Донбасу: підете ви на ці "вибори", не підете – керівники вже призначені. Краще не ходіть, бо це є порушення українського законодавства… Ці бутафорські вибори зрежисовані у Москві… Так було у 2014 році, так буде і сьогодні", - сказав Грицак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна закликала до нових санкцій проти РФ через фейкові "вибори" в ОРДЛО

Нагадаємо, за словами представниці України в одній з підгруп на мінських переговорах щодо Донбасу Ірини Геращенко, Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів" в ОРДЛО, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори категорично суперечать духу і букві мінських угод.

Як повідомляв УНН, раніше у США закликали жителів Донбасу бойкотувати "вибори" в ОРДЛО.

У ЄС заявили, що "вибори" в ОРДЛО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу мінських угод.

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