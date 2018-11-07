Україна закликала до нових санкцій проти РФ через фейкові вибори в ОРДЛО

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Псевдовибори на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей 11 листопада мають запустити запровадження нових санкцій щодо РФ. Про це сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи в Дипломатичній академії при МЗС у Києві, передає УНН.

"Жодного компромісу по відношенню до російської агресії, і особливо – в питаннях санкцій до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету над всіма окупованими і анексованими територіями", - сказав він.

За словами Президента, будь-які натяки на послаблення тиску провокують Росію на ігнорування мирного процесу на Донбасі, включаючи відсторонення розгортання повноцінної миротворчої місії ООН на базі мандата Ради безпеки, так і на нові репресії проти українців, кримських татар, розпалює агресивні апетити Кремля.

"Тому ми очікуємо, що так звані "фейкові" вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння заходу є не безмежним. Час говорити не про послаблення санкцій проти РФ, а про їх посилення", - наголосив він.

Нагадаємо, черговий раунд переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувся 6 листопада у Мінську. За словами представниці України в одній з підгруп на мінських переговорах Ірини Геращенко, Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів" в ОРДЛО, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори категорично суперечать духу і букві мінських угод.

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