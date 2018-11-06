Росія на мінських переговорах зробила заяву щодо "виборів" в ОРДЛО

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Черговий раунд переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувся сьогодні у Мінську. Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод. Про це за підсумками переговорів заявила представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.