Росія на мінських переговорах зробила заяву щодо "виборів" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Черговий раунд переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувся сьогодні у Мінську. Росія офіційно заявила, що там визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів, а посол ОБСЄ Мартін Сайдік зробив офіційну заяву щодо того, що призначені на 11 листопада псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод. Про це за підсумками переговорів заявила представниця України у робочій групі ТКГ з гуманітарних питань, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"У Мінську сьогодні відбулося засідання ТСК і робочих груп. На всіх групах українська сторона порушила питання скасування псевдовиборів, організованих Кремлем на окупованому Донбасі, їх невизнання. РФ сьогодні офіційно заявила, що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів", - заявила вона.
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Вона нагадала, що ці псевдовибори вже засудили ЄС, США, країни G7, більшість країн, що входить до Радбезу ООН.
"Їх не визнає світ, окрім країни-організатора РФ. І, на жаль, ця авантюра матиме серйозні безпекові і політичні наслідки", - зауважила вона.
"Важливо: спецпредставник головуючого в ОБСЄ Мартін Сайдік сьогодні зробив офіційну заяву в Мінську: псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод", - додала Геращенко.
Нагадаємо, на фейкових виборах, які окупанти мають намір провести 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 відсотків місцевого населення.