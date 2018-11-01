У розвідці назвали кількість охочих голосувати на "виборах" в ОРДЛО

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На фейкових виборах, які окупанти мають намір провести 11 листопад на окремих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 відсотків місцевого населення. Про це сьогодні на брифінгу з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.