У розвідці назвали кількість охочих голосувати на "виборах" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На фейкових виборах, які окупанти мають намір провести 11 листопад на окремих територіях Донецької та Луганської областей, має намір взяти участь не більше 30 відсотків місцевого населення. Про це сьогодні на брифінгу з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“У з’єднаннях 1 та 2 Армійських корпусів кадрові російські офіцери розгорнули агітацію щодо потрібних кандидатів, у тому числі шляхом впливу на родини військових з-поміж місцевого населення. Так, під приводом організації дозвілля проводяться збори на територіях частин з залученням батьків, дружин та друзів військовослужбовців. Разом з цим за оцінкою російських і місцевих агентств, які ведуть постійний моніторинг громадської думки серед населення у голосуванні на “виборах” мають намір взяти не більше 30 % людей. Передусім це пов’язано із невдоволенням місцевого населення діяльністю призначених російською стороною керівників так званих “ДНР” і “ЛНР”, — сказав Праута.
За його словами, прибулі з Російської Федерації політтехнологи розгорнули у місцевих ЗМІ масштабну кампанію на підтримку визначених Росією кандидатів.
“Зокрема, у жовтня цього року за підтримки російських ставлеників випущено рекордний тираж газети „Донецька республіка“ у кількості 300 тис. екземплярів”, — зазначив Праута.
Як повідомляв УНН, раніше в ЄС заявили, що так звані “вибори” в ОРДО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу Мінських угод.