В разведке назвали количество желающих голосовать на "выборах" в ОРДЛО

"В соединениях 1 и 2 Армейских корпусов кадровые российские офицеры развернули агитацию относительно нужных кандидатов, в том числе путем воздействия на семьи военных среди местного населения. Так, под предлогом организации досуга проводятся сборы на территориях частей с привлечением родителей, жен и друзей военнослужащих. Вместе с этим по оценке российских и местных агентств, которые ведут постоянный мониторинг общественного мнения среди населения в голосовании на "выборах" намерены взять не более 30% людей. Прежде всего это связано с недовольством местного населения деятельностью назначенных российской стороной руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР", - сказал Праута.

По его словам, прибывшие из Российской Федерации политтехнологи развернули в местных СМИ масштабную кампанию в поддержку определенных Россией кандидатов.

"В частности, в октября этого года при поддержке российских ставленников выпущено рекордное тираж газеты" Донецкая республика "в количестве 300 тыс. экземпляров", - отметил Праута.

Как сообщал УНН, ранее в ЕС заявили, что так называемые "выборы" в ОРДО, запланированные на 11 ноября 2018, противоречат духу Минских соглашений.