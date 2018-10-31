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У ЄС засудили проведення "виборів" в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вісім країн ЄС засуджують проведення на окупованих територіях Донбасу так званих "виборів" та закликають РФ зупинити підготовку до них. Таку заяву від імені Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини перед початком засідання Ради безпеки ООН озвучила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс, передає кореспондент УНН.

"Ми, як держави-члени Європейського Союзу, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Ми засуджуємо незаконні так звані "вибори", заплановані на 11 листопада у непідконтрольних уряду районах так званих "ЛНР" та "ДНР", - сказала вона.

За словами Пірс, якщо такі вибори все ж будуть проведені, вони будуть суперечити зобов'язанням, зробленим в рамках Мінських угоді, і порушуватимуть законодавство України. Такі незаконні вибори будуть несумісними з суверенітетом і територіальною цілісністю України.

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"Ми закликаємо міжнародну спільноту об'єднатись, щоб вчинити опір цим виборам, які лише можуть сприяти підриву зусиль, спрямованих на досягнення миру у регіоні. Ми закликаємо сепаратистів відмовитись від планів проведення виборів і закликаємо Росію використати її значущий вплив з метою зупинити проведення цих так званих "виборів", - наголосила Постпред.

Представники європейських країн також привітали продовження Верховною Радою закону про особливий статус Донбасу і закликали сепаратистів на сході України дотримуватись Мінських домовленостей.

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"Росія має зіграти свою роль, припинивши фінансову і військову підтримку сепаратистам, та відкликати свої збройні сили та військове обладнання з території України",- додала дипломат.

Нагадаємо, у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявив, що “вибори” на окупованих територіях Донбасу, заплановані бойовиками на 11 листопада, можуть слугувати відправною точкою для нового циклу збройної агресії Росії проти України.

Як повідомляв УНН, раніше в ЄС заявили, що так звані "вибори" в ОРДО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу Мінських угод.

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