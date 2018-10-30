Україна в ООН: “вибори” на Донбасі можуть стати початком нового циклу російської збройної агресії

“Головним приводом для сьогоднішньої дискусії є намір Російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України провести так звані „дострокові вибори“, які насправді зводяться до того, щоб поставити лідерів озброєних банд на місця в незаконних представницьких органах”, — сказав український дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Радбезі ООН підняли питання зростання російської військової присутності в Азовському морі

“Це не що інше, як провокація та виклик Мінським домовленостям”, — додав він. Єльченко нагодав, що результати цих “фейкових” виборів будуть недійсними — вони не матимуть жодних юридичних наслідків, не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою.

“Не зважаючи на те, що було достатньо часу для оцінки збитків політичного процесу, до яких призведуть ці вибори, Російська Федерація свідомо просуває вперед цю провокацію. Ніхто з нас не має магічної хрустальної кулі, яка б передбачала майбутнє, але є ознаки того, що ці так звані „вибори“ можуть слугувати відправною точкою для нового циклу збройної агресії Росії. У звязку з цим я дякую всім членам Ради Безпеки, які дали чітку оцінку таких дій з боку Кремля”, — заявив він.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.