Україна просуватиме дві резолюції по Криму на 73-й сесії Генасамблеї ООН

ukru
Ексклюзив
15:27 • 47368 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 86139 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 130891 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 110509 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 103321 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 111696 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 134158 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74712 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83080 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 171822 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
4.1 м/с
75 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 71552 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 118616 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 100719 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 78511 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 76660 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 130863 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 134145 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 171807 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513077 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 592747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 20129 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 21117 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 29969 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 56488 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 60190 перегляди
Актуальне
Україна просуватиме дві резолюції по Криму на 73-й сесії Генасамблеї ООН

Україна просуватиме дві резолюції по Криму на 73-й сесії Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 12206 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Про це у мережі Facebook повідомила народний депутат України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Напередодні обговорили з Постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком подальші кроки і координацію зусиль для боротьби з російською агресією. Українські дипломати активно працюють над тим, аби протягом 73 сесії було прийнято 2 надважливі резолюції. Перша - про порушення прав людини в окупованому Криму", - розповіла Геращенко.

За її словами, вже у листопаді цього року проект резолюції буде розглянутий на третьому комітеті ООН, у грудні - проголосований на Генасамблеї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готує спільну позицію з державами, судна під чиїми прапорами затримують в Азовському морі

"Й друга - надважлива резолюція, яка буде прийнята на поточній сесії - про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря. Сьогодні резолюцію по Азовському морю проголосував Європарламент. Наступну резолюцію має прийняти Генасамблеї ООН. У Росії земля і море мають горіти під ногами", - підкреслила у Facebook перший віце-спікер ВР.

Вона розповіла, що на полях Радбезу коротко поспілкувалися з Виконавчим директором структури "ООН - Жінки" Фумзілє Мламбо – Нгуко, яка відвідувала Україну рік тому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європарламент про Азовське море: підтримуємо звернення України до міжнародних судів

"Коротко обмінялися думками про проблеми і втрати українських жінок, які найбільше страждають від конфлікту на Донбасі. Також пані Нгуко привітала присудження премії Андрія Сахарова Олегу Сенцову і назвала це рішення надзвичайно важливим сигналом", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент у четвер підтримав резолюцію щодо ситуації в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, проект резолюції, розміщений на сайті Європарламенту, містить, зокрема, пропозицію призначити спеціального представника ЄС з питань Криму, Донбасу та Азовського моря.

Крім того, в резолюції Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх зв'язків пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.

Також ЄП запропонував встановити окрему міжнародну моніторингову місію для спостереження за ситуацією в Азовському морі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко схвалив заходи ЄС з протидії "повзучій анексії" РФ у Азовському морі

Нагадаємо, віце-президент Європейської Комісії - Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні раніше висловила занепокоєння мілітаризацією Азовського моря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,476.60
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.80
Ethereum
$2,097.28