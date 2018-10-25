Україна просуватиме дві резолюції по Криму на 73-й сесії Генасамблеї ООН

"Напередодні обговорили з Постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком подальші кроки і координацію зусиль для боротьби з російською агресією. Українські дипломати активно працюють над тим, аби протягом 73 сесії було прийнято 2 надважливі резолюції. Перша - про порушення прав людини в окупованому Криму", - розповіла Геращенко.



За її словами, вже у листопаді цього року проект резолюції буде розглянутий на третьому комітеті ООН, у грудні - проголосований на Генасамблеї.



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"Й друга - надважлива резолюція, яка буде прийнята на поточній сесії - про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря. Сьогодні резолюцію по Азовському морю проголосував Європарламент. Наступну резолюцію має прийняти Генасамблеї ООН. У Росії земля і море мають горіти під ногами", - підкреслила у Facebook перший віце-спікер ВР.



Вона розповіла, що на полях Радбезу коротко поспілкувалися з Виконавчим директором структури "ООН - Жінки" Фумзілє Мламбо – Нгуко, яка відвідувала Україну рік тому.



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"Коротко обмінялися думками про проблеми і втрати українських жінок, які найбільше страждають від конфлікту на Донбасі. Також пані Нгуко привітала присудження премії Андрія Сахарова Олегу Сенцову і назвала це рішення надзвичайно важливим сигналом", - додала Геращенко.



Як повідомляв УНН, Європейський парламент у четвер підтримав резолюцію щодо ситуації в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, проект резолюції, розміщений на сайті Європарламенту, містить, зокрема, пропозицію призначити спеціального представника ЄС з питань Криму, Донбасу та Азовського моря.



Крім того, в резолюції Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх зв'язків пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.

Також ЄП запропонував встановити окрему міжнародну моніторингову місію для спостереження за ситуацією в Азовському морі.



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Нагадаємо, віце-президент Європейської Комісії - Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні раніше висловила занепокоєння мілітаризацією Азовського моря.