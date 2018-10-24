У Європарламенті закликають встановити окрему моніторингову місію в Азовському морі

"Європейський Парламент закликає Віце-президента Єврокомісії - Високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки вжити необхідних заходів для того, щоб запропонувати мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), який охоплює всю територію України, включаючи морські райони, також охопити нову зону напруженості в Азовському морі та підкреслює, що або місія повинна мати необхідні засоби для виконання своєї ролі з моніторингу в морських районах, або окрема міжнародна місія зі спостереження має бути встановлена для цього водного об’єкта", - йдеться в тексті резолюції.



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У Європарламенті підкреслили, що Керчський міст був побудований незаконно, а також привітали рішення щодо санкцій проти шести компаній, що брали участь у його будівництві.



"Європейський Парламент настійно закликає Віце-президента Єврокомісії - Високого представника Європейського Союзу разом з державами-членами ЄС в Раді чітко зазначити, що цільові санкції проти Росії будуть посилюватися, якщо конфлікт в Азовському морі буде загострюватись ще більше", - підкреслили парламентарі.



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Зазначену резолюцію Європейський Парламент проголосує у четвер.



Як повідомляв УНН, у Європарламенті пропонують призначити спецпредставника щодо Криму, Донбасу і Азовського моря.



Нагадаємо, дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН.



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