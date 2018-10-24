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В Европарламенте призывают установить отдельную мониторинговую миссию в Азовском море

В Европарламенте призывают установить отдельную мониторинговую миссию в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Европейском парламенте предложили установить отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море. Об этом говорится в проекте резолюции по ситуации в Азовском море, передает УНН.

"Европейский парламент призывает вице-президента Еврокомиссии - Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности принять необходимые меры для того, чтобы предложить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), который охватывает всю территорию Украины, включая морские районы, также охватить новую зону напряженности в Азовском море и подчеркивает, что или миссия должна иметь необходимые средства для выполнения своей роли по мониторингу в морских районах, или отдельная международная миссия по наблюдению должна быть установлена ​​для этого водного объекта", - говорится в тексте резолюции.

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В Европарламенте подчеркнули, что Керчський мост был построен незаконно, а также приветствовали решение о санкциях против шести компаний, принимавших участие в его строительстве.

"Европейский парламент настоятельно призывает вице-президента Еврокомиссии - Высокого представителя Европейского Союза вместе с государствами-членами ЕС в Раде четко отметить, что целевые санкции против России будут усиливаться, если конфликт в Азовском море будет обостряться еще больше", - подчеркнули парламентарии.

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Указанную резолюцию Европейский парламент проголосует в четверг.

Как сообщал УНН, в Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю.

Напомним, действия РФ в акватории Азовского моря является нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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