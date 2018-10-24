В Европарламенте призывают установить отдельную мониторинговую миссию в Азовском море

"Европейский парламент призывает вице-президента Еврокомиссии - Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности принять необходимые меры для того, чтобы предложить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), который охватывает всю территорию Украины, включая морские районы, также охватить новую зону напряженности в Азовском море и подчеркивает, что или миссия должна иметь необходимые средства для выполнения своей роли по мониторингу в морских районах, или отдельная международная миссия по наблюдению должна быть установлена ​​для этого водного объекта", - говорится в тексте резолюции.



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В Европарламенте подчеркнули, что Керчський мост был построен незаконно, а также приветствовали решение о санкциях против шести компаний, принимавших участие в его строительстве.



"Европейский парламент настоятельно призывает вице-президента Еврокомиссии - Высокого представителя Европейского Союза вместе с государствами-членами ЕС в Раде четко отметить, что целевые санкции против России будут усиливаться, если конфликт в Азовском море будет обостряться еще больше", - подчеркнули парламентарии.



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Указанную резолюцию Европейский парламент проголосует в четверг.



Как сообщал УНН, в Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю.



Напомним, действия РФ в акватории Азовского моря является нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



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