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У Європарламенті пропонують призначити спецпредставника щодо Криму, Донбасу і Азовського моря

У Європарламенті пропонують призначити спецпредставника щодо Криму, Донбасу і Азовського моря

Київ • УНН

 • 12881 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Європейському парламенті закликали призначити спеціального представника ЄС з питань Криму, Донбасу та Азовського моря. Про це йдеться у проекті резолюції щодо ситуації в Азовському морі, передає УНН.

“Європейський парламент закликає високого представника ЄС — віце-президента Єврокомісії більш уважно стежити за розвитком ситуації в галузі безпеки в Азовському морі, зважаючи на зростаючий потенціал конфлікту на порозі Європи, який може мати ширші наслідки для безпеки, які безпосередньо впливають на ЄС та його держави-члени; в зв’язку з цим вважає, що було б дуже корисно призначити спеціального представника ЄС щодо Криму та Донбасу, обов’язки якого також охоплюватимуть Азовське море”, — йдеться в тексті резолюції.

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Європарламентарі висловили жаль через “надмірні дії Російської Федерації в Азовському морі”, які порушують міжнародне морське право та міжнародні зобов’язання Росії, а також засудили надмірні перевірки суден в Азовському морі.

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“Європейський парламент закликає Раду та високого представника ЄС — віце-президента Єврокомісії вимагати, щоб Російська Федерація негайно припинила інтенсивні та дискримінаційні перевірки суден та розглянути, при необхідності, відповідні контрзаходи”, — наголосили в ЄП.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН зазначив, що дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів. 

Як повідомляв УНН, у Європейському парламенті висловили занепокоєність мілітаризацією Азовського моря.

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