В Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю

"Европейский парламент призывает высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии более внимательно следить за развитием ситуации в области безопасности в Азовском море, учитывая растущий потенциал конфликта на пороге Европы, который может иметь более широкие последствия для безопасности, которые непосредственно влияют на ЕС и его государства-члены; в связи с этим считает, что было бы очень полезно назначить специального представителя ЕС по Крыму и Донбассу, обязанности которого также будут охватывать Азовское море", - говорится в тексте резолюции.

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Европарламентарии выразили сожаление из-за "чрезмерных действий Российской Федерации в Азовском море", которые нарушают международное морское право и международные обязательства России, а также осудили чрезмерные проверки судов в Азовском море.

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"Европейский парламент призывает Раду и высокого представителя ЕС - вице-президента Еврокомиссии требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила интенсивные и дискриминационные проверки судов и рассмотреть при необходимости соответствующие контрмеры", - отметили в ЕП.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что действия РФ в акватории Азовского моря является нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий.

Как сообщал УНН, в Европейском парламенте выразили озабоченность милитаризацией Азовского моря.