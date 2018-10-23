Європарламент про Азовське море: підтримуємо звернення України до міжнародних судів

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Європейський парламент цінує те, що Україна домагається справедливості у ситуації щодо Азовського моря в міжнародних судах. Про це під час пленарного засідання Європейського Парламенту заявила віце-президент Європейської Комісії - Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає кореспондент УНН.