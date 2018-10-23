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Європарламент про Азовське море: підтримуємо звернення України до міжнародних судів

Європарламент про Азовське море: підтримуємо звернення України до міжнародних судів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Європейський парламент цінує те, що Україна домагається справедливості у ситуації щодо Азовського моря в міжнародних судах. Про це під час пленарного засідання Європейського Парламенту заявила віце-президент Європейської Комісії - Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає кореспондент УНН.

“Україна та Росія підписали угоду про співпрацю щодо використання Азовського моря та Керчинської протоки”, — сказала вона.

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За словами Могеріні, угода передбачає, що суперечки між сторонами вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

“Ми цінуємо те, що Україна прагне до справедливості в міжнародних судах, наприклад, у справі, що зараз розглядається, в контексті порушення Конвенції ООН з морського права. Коли міжнародне право порушується, коли порушується український суверенітет та територіальна цілісність, ЄС стоїть з народом України”, — підкреслила вона.

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Як повідомляв УНН, дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН.

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