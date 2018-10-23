Европарламент об Азовском море: поддерживаем обращение Украины в международные суды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Европейский парламент ценит то, что Украина добивается справедливости в ситуации относительно Азовского моря в международных судах. Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента заявила вице-президент Европейской Комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает корреспондент УНН.
"Украина и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива", - сказала она.
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По словам Могерини, соглашение предусматривает, что споры между сторонами разрешаются путем консультаций и переговоров.
"Мы ценим то, что Украина стремится к справедливости в международных судах, например, по делу, что сейчас рассматривается в контексте нарушения Конвенции ООН по морскому праву. Когда международное право нарушается, когда нарушается украинский суверенитет и территориальная целостность, ЕС стоит с народом Украины", - подчеркнула она.
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Как сообщал УНН, действия РФ в акватории Азовского моря являются нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.