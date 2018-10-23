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Європейський Парламент продовжуватиме "інвестувати в стійкість" України – Могеріні

Європейський Парламент продовжуватиме "інвестувати в стійкість" України – Могеріні

Київ • УНН

 • 26155 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Європейський Парламент надалі підтримуватиме Україну щодо ситуації в Азовському морі. Про це у ході пленарного засідання Європейського Парламенту заявила віце-президент Європейської Комісії — Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає кореспондент УНН.

“Ми будемо продовжувати оцінювати ситуацію та події в Азовському морі”, — підкреслила Могеріні.

За її словами, Європейський Парламент буде і надалі працюватиме над єдиною політикою в цьому відношенні, і “продовжуватимемо працювати з нашими українськими друзями, щоб максимально інвестувати в їх стійкість”.

Як повідомляв УНН, Європейський Парламент цінує те, що Україна домагається справедливості у ситуації щодо Азовського моря в міжнародних судах. Про це під час пленарного засідання Європейського Парламенту заявила віце-президент Європейської Комісії — Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

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