Европейский Парламент будет продолжать "инвестировать в устойчивость" Украина - Могерини

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 50128 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114312 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122330 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161672 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150602 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139447 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129869 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176758 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118239 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Европейский Парламент будет продолжать "инвестировать в устойчивость" Украина - Могерини

Европейский Парламент будет продолжать "инвестировать в устойчивость" Украина - Могерини

Киев  •  УНН

 • 26154 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Европейский Парламент в дальнейшем будет поддерживать Украину по ситуации в Азовском море. Об этом в ходе пленарного заседания Европейского Парламента заявила вице-президент Европейской Комиссии — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини, передает корреспондент УНН.

“Мы будем продолжать оценивать ситуацию и происшествия в Азовском море”, — подчеркнула Могерини.

По ее словам, Европейский Парламент будет и в дальнейшем работать над единой политикой в ​​этом отношении, и “продолжать работать с нашими украинскими друзьями, чтобы максимально инвестировать в их устойчивость”.

Как сообщал УНН, Европейский Парламент ценит то, что Украина добивается справедливости в ситуации с Азовского моря в международных судах. Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента заявила вице-президент Европейской Комиссии — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

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