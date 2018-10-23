Европейский Парламент будет продолжать "инвестировать в устойчивость" Украина - Могерини

“Мы будем продолжать оценивать ситуацию и происшествия в Азовском море”, — подчеркнула Могерини.

По ее словам, Европейский Парламент будет и в дальнейшем работать над единой политикой в ​​этом отношении, и “продолжать работать с нашими украинскими друзьями, чтобы максимально инвестировать в их устойчивость”.

Как сообщал УНН, Европейский Парламент ценит то, что Украина добивается справедливости в ситуации с Азовского моря в международных судах. Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента заявила вице-президент Европейской Комиссии — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.