Европейский Парламент будет продолжать "инвестировать в устойчивость" Украина - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Европейский Парламент в дальнейшем будет поддерживать Украину по ситуации в Азовском море. Об этом в ходе пленарного заседания Европейского Парламента заявила вице-президент Европейской Комиссии — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини, передает корреспондент УНН.
“Мы будем продолжать оценивать ситуацию и происшествия в Азовском море”, — подчеркнула Могерини.
По ее словам, Европейский Парламент будет и в дальнейшем работать над единой политикой в этом отношении, и “продолжать работать с нашими украинскими друзьями, чтобы максимально инвестировать в их устойчивость”.
Как сообщал УНН, Европейский Парламент ценит то, что Украина добивается справедливости в ситуации с Азовского моря в международных судах. Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента заявила вице-президент Европейской Комиссии — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.