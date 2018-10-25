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Україна готує спільну позицію з державами, судна під чиїми прапорами затримують в Азовському морі

Україна готує спільну позицію з державами, судна під чиїми прапорами затримують в Азовському морі

Київ • УНН

 • 8095 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України працює з усіма країнами, судна під прапорами яких в Азовському морі затримує РФ, щоб сформувати спільну політичну і юридичну позицію. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в ході Львівського без пекового форуму, передає УНН. 

"Що робить Росія: вона зупиняє судна, які йдуть до наших портів – Бердянськ, Маріуполь. Середня тривалість такої зупинки – 33 години", - повідомив він.

На думку Клімкіна, шукати на протязі 33 годин терористів, яких на судах немає за визначенням, є безпідставним.

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"Але це впливає на економічні показники, це впливає на судновласників, які, звичайно, не дуже хочуть іти. При чому, РФ затримує навіть судна під прапорами європейських країн, наприклад Італії, Нідерландів, Мальти. І ми зараз працюємо з усіма країнами, під прапорами яких відповідно ці судна йдуть до Азовського моря, щоб сформувати спільну політичну і юридичну позицію", - повідомив він.

За словами міністра, Україна і партнери мають одночасно працювати і в безпековому, і в політичному, і в юридичному компоненті.

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"У цього російського виклику нема рішення лише в одній сфері – це абсолютна комплексна протидія", - додав він.

Як повідомляв УНН, росіяни затримали понад 200 суден в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, у Європарламенті пропонують призначити спецпредставника щодо Криму, Донбасу і Азовського моря.

Нагадаємо, дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН.

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