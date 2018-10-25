Украина готовит общую позицию с государствами, суда под чьими флагами задерживают в Азовском море

"Что делает Россия: она останавливает суда, идущие к нашим портам - Бердянск, Мариуполь. Средняя продолжительность такой остановки - 33 часа", - сообщил он.



По мнению Климкина, искать в течение 33 часов террористов, которых на судах нет по определению, является безосновательным.



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"Но это влияет на экономические показатели, это влияет на судовладельцев, которые, конечно, не очень хотят идти. Причем, РФ задерживает даже суда под флагами европейских стран, например Италии, Нидерландов, Мальты. И мы сейчас работаем со всеми странами, под флагами которых соответственно эти суда идут к Азовскому морю, чтобы сформировать общую политическую и юридическую позицию", - сообщил он.



По словам министра, Украина и партнеры будут одновременно работать и в сфере безопасности, и в политическом, и в юридическом компоненте.



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"У этого российского вызова нет решения только в одной сфере - это абсолютное комплексное противодействие", - добавил он.



Как сообщал УНН, россияне задержали более 200 судов в Азовском море.



Как сообщал УНН, в Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю.

Напомним, действия РФ в акватории Азовского моря является нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.