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Украина готовит общую позицию с государствами, суда под чьими флагами задерживают в Азовском море

Украина готовит общую позицию с государствами, суда под чьими флагами задерживают в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 8085 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины работает со всеми странами, суда под флагами которых в Азовском море задерживает РФ, чтобы сформировать общую политическую и юридическую позицию. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в ходе Львовского форума по безопасности, передает УНН.

"Что делает Россия: она останавливает суда, идущие к нашим портам - Бердянск, Мариуполь. Средняя продолжительность такой остановки - 33 часа", - сообщил он.

По мнению Климкина, искать в течение 33 часов террористов, которых на судах нет по определению, является безосновательным.

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"Но это влияет на экономические показатели, это влияет на судовладельцев, которые, конечно, не очень хотят идти. Причем, РФ задерживает даже суда под флагами европейских стран, например Италии, Нидерландов, Мальты. И мы сейчас работаем со всеми странами, под флагами которых соответственно эти суда идут к Азовскому морю, чтобы сформировать общую политическую и юридическую позицию", - сообщил он.

По словам министра, Украина и партнеры  будут одновременно работать и в сфере безопасности, и в политическом, и в юридическом компоненте.

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"У этого российского вызова нет решения только в одной сфере - это абсолютное комплексное противодействие", - добавил он.

Как сообщал УНН, россияне задержали более 200 судов в Азовском море.

Как сообщал УНН, в Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю.

Напомним, действия РФ в акватории Азовского моря является нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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