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Порошенко схвалив заходи ЄС з протидії "повзучій анексії" РФ у Азовському морі

Порошенко схвалив заходи ЄС з протидії "повзучій анексії" РФ у Азовському морі

Київ • УНН

 • 7557 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав схвалення Резолюції Європейського парламенту щодо ситуації в Азовському морі. Про це Глава держави написав на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вітаю схвалення важливої Резолюції Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі. Російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку демократичної спільноти”, — наголосив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив: “Євросоюз спільно з Україною протидіятиме „повзучій анексії“ Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства”.

Президент зазначив, що високо цінує підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів соціально-економічної підтримки українського Приазов’я.

“Вдячний європарламентарям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС”, — наголосив Петро Порошенко.

Глава держави також додав, що координуватиме подальші спільні дії з метою захисту національних інтересів України під час найближчих зустрічей з європейськими лідерами.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. В ухваленому документі європарламентарі закликали усунути перешкоди у здійсненні комерційного судноплавства. Також Резолюцією стверджується намір Євросоюзу посилити цільові санкції проти РФ.

Раніше Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні повідомила про затримання понад 200 судів в Азовському морі.

Також у Кабінеті Міністрів України відзначали, що до кінця 2018 року в Азовському морі планується створення бази ВМС, щоб протистояти агресивним діям РФ в цьому регіоні.

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