Порошенко одобрил меры ЕС по противодействию "ползучей аннексии" РФ в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал одобрение резолюции Европейского парламента по ситуации в Азовском море. Об этом Глава государства написал на странице в Facebook, передает УНН.
“Поздравляю одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море. Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества”, - подчеркнул Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул: “Евросоюз совместно с Украиной противодействовать ”ползучей аннексии“ Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства”.
Президент отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья.
“Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС”, - подчеркнул Петр Порошенко.
Глава государства также добавил, что координировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины во время ближайших встреч с европейскими лидерами.
Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. В принятом документе европарламентарии призвали ликвидировать препятствия в осуществлении коммерческого судоходства. Также Резолюцией утверждается намерение Евросоюза усилить целевые санкции против РФ.
Ранее Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини сообщила о задержании более 200 судов в Азовском море.
Также в Кабинете Министров Украины отмечали, что к концу 2018 года в Азовском море планируется создание базы ВМС, чтобы противостоять агрессивным действиям РФ в этом регионе.