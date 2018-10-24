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Європарламент пропонує оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі

Європарламент пропонує оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Європейський парламент закликає Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх зв'язків оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі. Про це йдеться у проекті резолюції щодо ситуації в Азовському морі, передає УНН.

“Європейський парламент закликає Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх зв’язків провести повну оцінку економічного збитку, спричиненого де-факто блокадою, та розглянути можливі способи підтримки тих перевізників та портів, які зазнали негативного впливу, зокрема шляхом посилення участі ЄС у Маріуполі і Бердянську, підвищення соціальної стійкості та сприяння економічному розвитку цих міст та ширшого південно-східного регіону України”, — пропонують в ЄП.

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Європарламентарі також висловили стурбованість несприятливим екологічним впливом Керченського мосту, який може вплинути на інтереси усіх країн Чорноморського басейну.

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“Європейський парламент закликає Україну, Єврокомісію та держави-члени ЄС на берегах Чорного моря спостерігати за ситуацією, обмінюватися відповідною інформацією...", — сказано в тексті резолюції.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН зазначив, що дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів.

Як повідомляв УНН, у Європарламенті пропонують призначити спецпредставника щодо Криму, Донбасу і Азовського моря.

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