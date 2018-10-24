Европарламент предлагает оценить экономический ущерб от российской блокады в Азовском море

"Европейский парламент призывает Еврокомиссию и Европейскую службу внешних связей провести полную оценку экономического ущерба, вызванного де-факто блокадой, и рассмотреть возможные способы поддержки тех перевозчиков и портов, которые испытали негативное влияние, в частности путем усиления участия ЕС в Мариуполе и Бердянске, повышение социальной устойчивости и содействия экономическому развитию этих городов и широкого юго-восточного региона Украины", - предлагают в ЕП.

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Европарламентарии также выразили обеспокоенность неблагоприятным экологическим воздействием Керченского моста, который может повлиять на интересы всех стран Черноморского бассейна.

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"Европейский парламент призывает Украину, Еврокомиссию и государства-члены ЕС на берегах Черного моря наблюдать за ситуацией, обмениваться соответствующей информацией...", - говорится в тексте резолюции.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что действия РФ в акватории Азовского моря являются нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий.

Как сообщал УНН, в Европарламенте предлагают назначить спецпредставителя по Крыму, Донбассу и Азовскому морю.