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Украина будет продвигать две резолюции по Крыму на 73-й сессии Генассамблеи ООН

Украина будет продвигать две резолюции по Крыму на 73-й сессии Генассамблеи ООН

Киев  •  УНН

 • 12205 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Об этом в сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Накануне обсудили с Постоянным представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко дальнейшие шаги и координацию усилий для борьбы с российской агрессией. Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73 сессии было принято 2 сверхважные резолюции. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму", - рассказала Геращенко.

По ее словам, уже в ноябре этого года проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН, в декабре - проголосован на Генассамблее.

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"И вторая - сверхважная резолюция, которая будет принята на текущей сессии - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря. Сегодня резолюцию по Азовскому морю проголосовал Европарламент. Следующую резолюцию должена принять Генассамблея ООН. В России земля и море должні гореть под ногами", - подчеркнула в Facebook первый вице-спикер ВР.

Она рассказала, что на полях Совбеза коротко пообщались с исполнительным директором структуры "ООН - женщины" Фумзиле Мламбо - Нгуко, которая посещала Украину год назад.

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"Коротко обменялись мнениями о проблемах и потерях украинских женщин, которые больше всего страдают от конфликта на  Донбассе. Также госпожа Нгуко поздравила присуждение премии Андрея Сахарова Олегу Сенцову и назвала это решение очень важным сигналом", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНН, Европейский парламент в четверг поддержал резолюцию по ситуации в Азовском море.

Как сообщал УНН, проект резолюции, размещенный на сайте Европарламента, содержит, в частности, предложение назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма, Донбасса и Азовского моря.

Кроме того, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службе внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от русской блокады в Азовском море.

Также ЕП предложил установить отдельную международную мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в Азовском море.

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Напомним, вице-президент Европейской Комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее выразила обеспокоенность милитаризацией Азовского моря.

Украинские Национальные Новости

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