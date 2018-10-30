Украина в ООН: "выборы" на Донбассе могут стать началом нового цикла российской вооруженной агрессии

“Главным поводом для сегодняшней дискуссии есть намерение Российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины провести так называемые ”досрочные выборы“, которые на самом деле сводятся к тому, чтобы поставить лидеров вооруженных банд на места в незаконных представительных органах”, — сказал украинский дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Совбезе ООН подняли вопрос роста российского военного присутствия в Азовском море

“Это не что иное, как провокация и вызов Минским договоренностям”, — добавил он. Ельченко нагодав, что результаты этих “фейковых” выборов будут недействительными — они не будут иметь никаких юридических последствий, не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

“Несмотря на то, что было достаточно времени для оценки ущерба политического процесса, к которым приведут эти выборы, Россия сознательно продвигает вперед эту провокацию. Никто из нас не имеет магического хрустального шара, который будет предсказыть будущее, но есть признаки того, что эти так называемые „выборы“ могут служить отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии России. В связи с этим я благодарю всех членов Совета Безопасности, которые дали четкую оценку таких действий со стороны Кремля”, — заявил он.

Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая — о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая — о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября “выборов” на Донбассе.