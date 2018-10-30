ТАРС: Радбез ООН проведе 30 жовтня засідання по Україні напередодні "виборів" на Донбасі

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рада Безпеки ООН проведе у вівторок о 21:00 за київським часом позачергове засідання по Україні напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі. Як повідомив у понеділок російському агентству ТАРС дипломатичне джерело, засідання відбудеться за ініціативи західних країн — США, Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та Польщі, передає УНН.