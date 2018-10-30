ТАРС: Радбез ООН проведе 30 жовтня засідання по Україні напередодні "виборів" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рада Безпеки ООН проведе у вівторок о 21:00 за київським часом позачергове засідання по Україні напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі. Як повідомив у понеділок російському агентству ТАРС дипломатичне джерело, засідання відбудеться за ініціативи західних країн — США, Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та Польщі, передає УНН.
“За російською ініціативою засідання матиме відкритий характер”, — інформував співрозмовник агентства.
Як раніше інформував УНН, 7 вересня бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей призначили “вибори” своїх ватажків і “депутатів” на 11 листопада. Рішення про проведення “виборів” було прийнято через тиждень після загибелі в результаті вибуху ватажка “ДНР” Олександра Захарченко.
МЗС України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з наміром окупаційної адміністрації РФ провести “позачергові вибори” на Донбасі.
В Європейському Союзі заявили, що оголошення так званих “виборів” на території ОРДЛО суперечить мінським домовленостям.