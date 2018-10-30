ТАСС: Совбез ООН проведет 30 октября заседание по Украине накануне "выборов" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Совет Безопасности ООН проведет во вторник в 21:00 по киевскому времени внеочередное заседание по Украине накануне запланированных боевиками на 11 ноября "выборов" на Донбассе. Как сообщил в понедельник российскому агентству ТАСС дипломатический источник, заседание состоится по инициативе западных стран - США, Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов и Польши, передает УНН.
"По российской инициативе заседание будет иметь открытый характер”, — информировал собеседник агентства.
Как ранее информировал УНН, 7 сентября боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили “выборы” своих главарей и “депутатов” на 11 ноября. Решение о проведении “выборов” было принято через неделю после гибели в результате взрыва главаря “ДНР” Александра Захарченко.
МИД Украины призвал международных партнеров усилить давление на Россию в связи с намерением оккупационной администрации РФ провести “внеочередные выборы” на Донбассе.
В Европейском Союзе заявили, что объявление так называемых “выборов” на территории ОРДЛО противоречит минским договоренностям.