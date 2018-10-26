Розвідка: в ОРДЛО сформували спеціальні групи для збору інформації про активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня УНН. В ОРДЛО сформовано спеціальні агітаційні групи. Основним завданням зазначених груп, крім ведення проросійської пропаганди та переконання населення голосувати за обрання "правильних" кандидатів, є збір інформації про місцевих лідерів громадської думки і активістів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Коштом бюджетних організацій і установ сформовано спеціальні агітаційні групи. Основним завданням зазначених груп, крім ведення проросійської пропаганди та переконання населення голосувати за обрання "правильних" кандидатів, є збір інформації про місцевих лідерів громадської думки і активістів. У разі виявлення негативного ставлення таких осіб до органів влади "ЛНР/ДНР", або випадків підбурення громадян до протестів, представники агітаційних груп зобов’язані негайно інформувати про це штаби територіальної оборони", - сказано в повідомленні.
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Крім того бойовики готуються жорстко реагувати на акції протесту, які можуть виникнути напередодні та під час так званих виборів 11 листопада.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях вводить суворий контроль над переміщенням і контактами чоловіків призовного віку.