Розвідка: в ОРДЛО сформували спеціальні групи для збору інформації про активістів

КИЇВ. 26 жовтня УНН. В ОРДЛО сформовано спеціальні агітаційні групи. Основним завданням зазначених груп, крім ведення проросійської пропаганди та переконання населення голосувати за обрання "правильних" кандидатів, є збір інформації про місцевих лідерів громадської думки і активістів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.