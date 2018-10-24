Бойовики в ОРДЛО вводять суровий контроль за переміщенням чоловіків призовного віку – розвідка

"Командування російських окупаційних військ запроваджує жорстку систему обліку і контролю призовного складу на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Зокрема, до 1 листопада ц.р. російські окупаційні адміністрації зобов’язані забезпечити первинний військовий облік усіх юнаків 2002 р.н. та громадян старших за віком, які ухиляються від призову на військову службу у складі російських окупаційних військ", - зазначив спікер.



За його словами, усіх потенційних призовників окупанти передбачають включити до єдиної електронної бази даних, щоб контролювати їхнє переміщення і запобігати виїзду без спеціального дозволу за межі тимчасово окупованих територій.



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При цьому він додав, що на всіх громадян призовного віку місцева окупаційна влада планує завести особисті справи, які мають містити, у т.ч. відомості про їхніх близьких і знайомих, зібрані за результатами анкетування призовників спеціально уповноваженими особами.



Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у більшості частин російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовані численні факти розкрадання зброї, боєприпасів та іншого майна.



