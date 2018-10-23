Бойовики на Донбасі масово крадуть зброю й паливо зі своїх частин – розвідка

"Російським окупаційним командуванням прийнято рішення про притягнення до відповідальності деяких командирів підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за недбале зберігання й експлуатацію озброєння та військової техніки. Зокрема, за результатами проведеної комісіями з озброєння командування російсько-окупаційних військ у період з 17 по 20 жовтня ц.р. перевірки підрозділів у більшості з них виявлено численні недоліки, у т.ч. факти розкрадання стрілецької зброї та боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, ремонтних комплектів та іншого військово-технічного майна", - зазначили в Міноборони.



При цьому він додав, що російське окупаційне командування у примусовому порядку зобов’язало командирів підрозділів забезпечити усунення виявлених недоліків за власний рахунок у найкоротші терміни.



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Однак, за його словами, такі рішення викликали обурення російських військовослужбовців, які прибули під час останньої ротації і не причетні до скоєння виявлених правопорушень.



Нагадаємо, за даними прес-центру ООС, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.