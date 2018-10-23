ООС: бойовики 19 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики, без застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями, 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.
Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Майже у половині випадків наші війська відповідали адекватним вогнем.
“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське. Опорний пункт наших військ неподалік Щастя зазнав вогневого впливу з автоматичних та станкових гранатометів протягом майже трьох годин. А найчастіше ворог турбував наших воїнів обстрілами поблизу Мар’їнки та Лебединського”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
За даними розвідки, протягом доби трьох бойовиків знищено та двох поранено.