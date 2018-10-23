ООС: боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 12 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики, без применения вооружения запрещенного Минскими договоренностям, 12 раз открывали огонь по позициям наших войск.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.
“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский. Опорный пункт наших войск неподалеку Счастье получил огневого воздействия с автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. А чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки, в течение суток трое боевиков уничтожены и двое ранены.