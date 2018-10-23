Боевики на Донбассе массово воруют оружие и топливо из своих частей - разведка

"Российским оккупационным командованием принято решение о привлечении к ответственности некоторых командиров подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за небрежное хранение и эксплуатацию вооружения и военной техники. В частности, по результатам проведенной комиссиями по вооружению командование российско-окупацийних войск в период с 17 по 20 октября проверки подразделений в большинстве из них выявлены многочисленные недостатки, в т.ч. факты хищения стрелкового оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, ремонтных комплектов и другого военно-технического имущества", - отметили в Минобороны.



При этом он добавил, что российское оккупационное командование в принудительном порядке обязало командиров подразделений обеспечить устранение выявленных недостатков за свой счет в кратчайшие сроки.



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Однако, по его словам, такие решения вызвали возмущение российских военнослужащих, прибывших во время последней ротации и не причастных к совершению выявленных правонарушений.



Напомним, по данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.