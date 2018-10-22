Бойовики посилюють агітаційну роботу до "виборів" на Донбасі - розвідка

"Російське окупаційне командування під керівництвом співробітників ФСБ РФ проводить заходи контролю за передвиборчими настроями населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Зокрема, за вказівкою цих кураторів вживаються заходи з посилення агітаційної роботи серед особового складу з’єднань і частин 1-ї та 2-ї армійських корпусів ЗС РФ з метою отримання "необхідних" результатів на т.зв. "виборах" 11 листопада цього року", - розповів речник.



За його словами, під приводом уточнення списків виборців, представниками так званих "місцевих виборчих команд" здійснюється обхід помешкань місцевих жителів та місць розташування особового складу противника, під час яких проводиться агітація за "правильних" кандидатів.



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"Крім того, співробітниками так званих "МВС ДНР" проводяться фільтраційні заходи, спрямовані на виявлення незареєстрованої зброї та боєприпасів у місцевого населення", - додав Гуцуляк.



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