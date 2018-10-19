Ватажки в ОРДЛО вилучили у місцевого населення близько 40 га землі під "військові полігони" - розвідка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі нарощує масштаби бойової підготовки з’єднань і частин 1-ї та 2-ї армійських корпусів ЗС РФ, у тому числі так званого "мобілізаційного резерву". Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.

"Підготовку резервістів передбачається здійснювати на постійній основі, що потребує додаткових місць для їх розміщення і тренування", - сказав він.

У зв’язку з цим, за словами речника, бойовики збільшують кількість та розширюють площі районів дислокації об’єктів навчальної та матеріально-технічної бази на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Так, з початку жовтня ц.р. т.зв. "органами влади" у місцевого населення та бюджетних установ вилучено земельні ділянки загальною площею близько 40 га для використання їх у якості військових полігонів російсько-окупаційних військ. Це викликало численні прояви обурення та зростання протестних настроїв місцевого населення проти російського окупаційного режиму", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, українська розвідка повідомила, що в ОРДЛО поширюються чутки про підвищення зарплат бюджетникам за гроші РФ.

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