Ватажки в ОРДЛО вилучили у місцевого населення близько 40 га землі під "військові полігони" - розвідка

"Підготовку резервістів передбачається здійснювати на постійній основі, що потребує додаткових місць для їх розміщення і тренування", - сказав він.



У зв’язку з цим, за словами речника, бойовики збільшують кількість та розширюють площі районів дислокації об’єктів навчальної та матеріально-технічної бази на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.



"Так, з початку жовтня ц.р. т.зв. "органами влади" у місцевого населення та бюджетних установ вилучено земельні ділянки загальною площею близько 40 га для використання їх у якості військових полігонів російсько-окупаційних військ. Це викликало численні прояви обурення та зростання протестних настроїв місцевого населення проти російського окупаційного режиму", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, українська розвідка повідомила, що в ОРДЛО поширюються чутки про підвищення зарплат бюджетникам за гроші РФ.