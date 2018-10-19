Главари в ОРДЛО изъяли у местного населения около 40 га земли под "военные полигоны" - разведка

"Подготовку резервистов предполагается осуществлять на постоянной основе, что требует дополнительных мест для их размещения и тренировки", - сказал он.



В связи с этим, по словам спикера, боевики увеличивают количество и расширяют площади районов дислокации объектов учебной и материально-технической базы временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



"Так, с начала октября т.н. "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъято земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск. Это вызвало многочисленные проявления возмущения и рост протестных настроений местного населения против российского оккупационного режима", - отметил он.



Как сообщал УНН, украинская разведка сообщила, что в ОРДЛО распространяются слухи о повышении зарплат бюджетникам за деньги РФ.