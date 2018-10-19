Главари в ОРДЛО изъяли у местного населения около 40 га земли под "военные полигоны" - разведка

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Командование российско-оккупационных войск на Донбассе наращивает масштабы боевой подготовки соединений и частей 1-й и 2-й армейских корпусов ВС РФ, в том числе так называемого "мобилизационного резерва". Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.

"Подготовку резервистов предполагается осуществлять на постоянной основе, что требует дополнительных мест для их размещения и тренировки", - сказал он.

В связи с этим, по словам спикера, боевики увеличивают количество и расширяют площади районов дислокации объектов учебной и материально-технической базы временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Так, с начала октября т.н. "органами власти" у местного населения и бюджетных учреждений изъято земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск. Это вызвало многочисленные проявления возмущения и рост протестных настроений местного населения против российского оккупационного режима", - отметил он.

Как сообщал УНН, украинская разведка сообщила, что в ОРДЛО распространяются слухи о повышении зарплат бюджетникам за деньги РФ.

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