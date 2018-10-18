В ОРДЛО поширюються чутки про підвищення зарплат бюджетникам за гроші РФ - розвідка

"Серед місцевих жителів та особового складу з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ інтенсивно поширюються чутки про надання Росією фінансової допомоги окупаційним адміністраціям, що надалі може вплинути на підвищення грошових виплат працівникам бюджетної сфери та так званим "військовослужбовцям" російських окупаційних військ", - повідомив він.



Крім того, з другої половини жовтня у підрозділах противника, в яких відпрацьовані списки для участі в голосуванні, розпочато виплату грошового забезпечення по заборгованості, розповів речник.



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"Водночас з отриманням російськими військовослужбовцями грошового забезпечення, на адресу окупаційного командування почали надходити чисельні звернення місцевих “органів влади” з вимогою обмежити вихід особового складу за межі розташування підрозділів", - зазначив Гуцуляк.



Як повідомляв УНН, в ЄС заявили, що так звані "вибори" в ОРДО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу мінських угод.