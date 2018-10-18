В ОРДЛО распространяются слухи о повышении зарплат бюджетникам за деньги РФ - разведка

"Среди местных жителей и личного состава соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ интенсивно распространяются слухи о предоставлении Россией финансовой помощи оккупационным администрациям, что в дальнейшем может повлиять на повышение денежных выплат работникам бюджетной сферы и так называемым "военнослужащим" российских оккупационных войск", - сообщил он.



Кроме того, со второй половины октября в подразделениях противника, в которых отработаны списки для участия в голосовании, начата выплата денежного обеспечения по задолженности, рассказал Гуцуляк.



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"Вместе с получением российскими военнослужащими денежного обеспечения, в адрес оккупационного командования начали поступать многочисленные обращения местных "органов власти" с требованием ограничить выход личного состава за пределы расположения подразделений", - отметил Гуцуляк.



Как сообщал УНН, в ЕС заявили, что так называемые "выборы" в ОРДО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу минских соглашений.