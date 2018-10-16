В ОРДЛО приховано примушують місцевих жителів взяти участь у "виборах" 11 листопада - розвідка

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російська окупаційна влада в Луганській та Донецькій областях посилює заходи з прихованого примушування місцевого населення брати участь у “виборах 11 листопада”. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.