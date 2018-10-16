В ОРДЛО приховано примушують місцевих жителів взяти участь у "виборах" 11 листопада - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російська окупаційна влада в Луганській та Донецькій областях посилює заходи з прихованого примушування місцевого населення брати участь у “виборах 11 листопада”. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки, передає кореспондент УНН.
“Російськими окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей посилюються заходи щодо прихованого примушення місцевого населення до участі у так званих виборах 11 листопада цього року”, — зазначив він.
Як розповів Гуцуляк, “керівникам” бюджетних організацій наголосили на “персональній відповідальності за забезпечення максимальної участі у виборах “державних службовців і працівників підприємств”.
“Співробітниками соціальних служб на окупованих територіях розповсюджується інформація про можливість позбавлення пенсійного забезпечення пенсіонерів у разі їх неявки на виборчі дільниці”, — уточнив речник Міноборони.
Водночас, за його словами, у містах і густонаселених районах тимчасово окупованих територій зростає кількість громадян, які побоюються активізації бойових дій та не бажають заплямувати себе участю у черговому “виборчому процесі”, нав’язаному окупантами.
Зокрема, зауважив він, з початку жовтня зросла кількість виїздів місцевих жителів за межі окупованих територій.
Як повідомляв УНН, в ЄС заявили, що так звані "вибори" в ОРДО, заплановані на 11 листопада 2018 року, суперечать духу мінських угод.