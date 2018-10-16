В ОРДЛО скрыто заставляют местных жителей участвовать в "выборах" 11 ноября - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Российская оккупационная власть в Луганской и Донецкой областях усиливает меры по скрытому принуждению местного населения участвовать в "выборах 11 ноября". Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.
“Российскими оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются меры по скрытому принуждению местного населения к участию в так называемых выборах 11 ноября этого года”, — отметил он.
Как рассказал Гуцуляк, “руководителям” бюджетных организаций рассказали о “персональной ответственности за обеспечение максимального участия в выборах” государственных служащих и работников предприятий“.
“Сотрудниками социальных служб на оккупированных территориях распространяется информация о возможности лишения пенсионного обеспечения пенсионеров в случае их неявки на избирательные участки”, — уточнил представитель Минобороны.
Однако, по его словам, в городах и густонаселенных районах временно оккупированных территорий растет количество граждан, которые опасаются активизации боевых действий и не желают запятнать себя участием в очередном “избирательном процессе”, навязанном оккупантами.
В частности, отметил он, с начала октября выросло количество выездов местных жителей за пределы оккупированных территорий.
Как сообщал УНН, в ЕС заявили, что так называемые “выборы” в ОРДО, запланированные на 11 ноября 2018 года, противоречат духу минских соглашений.