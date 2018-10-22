Боевики усиливают агитационную работу к "выборам" на Донбассе - разведка

"Российское оккупационное командование под руководством сотрудников ФСБ РФ проводит меры контроля за предвыборными настроениями населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, по указанию этих кураторов принимаются меры по усилению агитационной работы среди личного состава соединений и частей 1-й и 2 й армейских корпусов ВС РФ с целью получения "необходимых" результатов на т.н. «выборах» 11 ноября этого года ", - рассказал представитель.



По его словам, под предлогом уточнения списков избирателей, представителями так называемых "местных избирательных команд" осуществляется обход помещений местных жителей и мест расположения личного состава противника, во время которых проводится агитация за "правильных" кандидатов.



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"Кроме того, сотрудниками так называемых "МВД ДНР" проводятся фильтрационные мероприятия, направленные на выявление незарегистрированного оружия и боеприпасов у местного населения", - добавил Гуцуляк.



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